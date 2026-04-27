In Puglia è stata creata una nuova applicazione dedicata a combattere il bullismo, ideata da un giovane sviluppatore. L’app mira ad aiutare le vittime di cyberbullismo, affrontando il problema della paura di chiedere aiuto per timore di essere scoperte o giudicate dagli altri. La comunicazione dell’autore sottolinea come esista un “muro invisibile” che ostacola le persone nel cercare supporto. La piattaforma si propone di offrire uno strumento sicuro per consentire alle vittime di parlare e trovare assistenza.

Di seguito la comunicazione dell’autore: Esiste un muro invisibile che impedisce alle vittime di cyberbullismo di chiedere aiuto: la paura di essere scoperte o giudicate. Per abbattere questo muro ho creato Cyberdanismo, una piattaforma digitale che permette ai ragazzi di segnalare gli abusi in forma totalmente anonima. L’idea è nata come evoluzione necessaria dopo la pubblicazione del libro “inghiottiti dal rimorso digitale” scritto con l’Avv. Antonio Maria La Scala e la creazione di un cortometraggio ispirato ad esso, L'articolo Nasce in Puglia un’app per il contrasto al bullismo Ideata da Daniele Feacchiolla proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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