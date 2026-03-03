Segni Carabinieri e ACuDiPa incontrano gli studenti del Nervi | al centro legalità e contrasto al bullismo
Sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole e prevenire i fenomeni di devianza. Con questo obiettivo, nella mattinata odierna, l'Istituto Superiore "Pier Luigi Nervi" di Segni ha ospitato un importante incontro formativo incentrato sulla cultura della legalità, organizzato in sinergia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Bullismo, dipendenze, legalità: i carabinieri incontrano gli studentiDurante la mattinata, gli studenti hanno posto numerose domande, soprattutto sui comportamenti corretti da adottare sui social network e sulle...
Leggi anche: Educazione al senso civico e alla legalità: i carabinieri incontrano gli studenti
