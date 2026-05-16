Continassa Juve | Thuram Kalulu e Kelly tornano in gruppo

In vista del prossimo impegno, alcuni giocatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo periodi di assenza. Tra questi ci sono Thuram, Kalulu e Kelly, che si sono ristabiliti dagli infortuni e hanno ripreso le sedute collettive. La squadra si prepara così a affrontare le prossime sfide, con aggiornamenti sulle condizioni fisiche e sui tempi di recupero ancora da definire. Le notizie dalla Continassa riguardano anche eventuali diffidati e le scelte tecniche in vista delle prossime partite.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata in mattinata portando buone notizie a Luciano Spalletti. Thuram, Kelly e Kalulu hanno lavorato tutti in gruppo e saranno regolarmente a disposizione per il match di domani. Da valutare se il centrocampista ce la farà dal 1?. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS HOY: JUVE AVANZA POR ALISSON Y SILVA

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