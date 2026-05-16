Continassa Juve | Thuram Kalulu e Kelly tornano in gruppo

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del prossimo impegno, alcuni giocatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo periodi di assenza. Tra questi ci sono Thuram, Kalulu e Kelly, che si sono ristabiliti dagli infortuni e hanno ripreso le sedute collettive. La squadra si prepara così a affrontare le prossime sfide, con aggiornamenti sulle condizioni fisiche e sui tempi di recupero ancora da definire. Le notizie dalla Continassa riguardano anche eventuali diffidati e le scelte tecniche in vista delle prossime partite.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa.   La Juventus si è allenata in mattinata portando buone notizie a Luciano Spalletti. Thuram, Kelly e Kalulu hanno lavorato tutti in gruppo e saranno regolarmente a disposizione per il match di domani. Da valutare se il centrocampista ce la farà dal 1?. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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