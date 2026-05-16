Contenziosi milionari e servizi sotto accusa Sistema dei concessionari al collasso

A Caserta, si apre un nuovo capitolo nel settore dei servizi pubblici, con un recente atto del Settore Legale che riporta alla ribalta contenziosi di grande valore legati ai contratti di concessione e ai rapporti con i gestori privati. La situazione ha sollevato preoccupazioni sul funzionamento del sistema dei concessionari, che sembra attraversare una fase di crisi. La questione coinvolge diverse parti e mette in discussione la gestione delle concessioni nel settore dei servizi pubblici locali.

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Nuovo fronte critico per la gestione dei servizi pubblici nella città di Caserta, dove una recente determina del Settore Legale riaccende l’attenzione su contenziosi milionari legati ai contratti di concessione e ai rapporti con i gestori privati.Al centro della vicenda figura la determina numero. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Mancano medici: sistema al collasso e servizi peggiorati"Il fatto che a Tolentino manchino tre medici di base, con l’Ast costretta ad alzare i massimali fino a 1. Mobilità, l’opposizione: “Dopo dieci anni di promesse autobus in panne e contenziosi milionari”Tempo di lettura: 2 minutiL’ennesimo autobus in panne questa mattina in via Vetrone è solo la punta dell’iceberg di un sistema di mobilità al... Tpl, opposizione all’attacco: Mobilità a Benevento, dopo 10 anni di promesse bus in panne e contenziosi milionariL’ennesimo autobus in panne questa mattina in via Vetrone è solo la punta dell’iceberg di un sistema di mobilità al collasso. Mastella vanta di aver salvato il trasporto pubblico dal fallimento, ma d ... ntr24.tv Servizi alberghieri su navi Costa esenti da Irap: due società vincono un contenzioso milionarioLe società che forniscono servizi alberghieri e di ristorazione a bordo delle navi da crociera sono esentate dal pagamento dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. E’ una sentenza che ... genova.repubblica.it