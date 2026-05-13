Un autobus si ferma ancora una volta questa mattina in via Vetrone, aggiungendosi a una serie di guasti che si sono verificati negli ultimi anni. L’opposizione critica da tempo la gestione del servizio di trasporto pubblico, sottolineando che, dopo dieci anni di promesse, i problemi di manutenzione e i contenziosi legali sono ancora aperti e irrisolti. La situazione evidenzia le difficoltà di un sistema di mobilità pubblica che fatica a funzionare regolarmente.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ennesimo autobus in panne questa mattina in via Vetrone è solo la punta dell’iceberg di un sistema di mobilità al collasso. Mastella vanta di aver salvato il trasporto pubblico dal fallimento, ma dopo dieci anni di governo la realtà racconta un’altra storia. Lavoratori in agitazione che subiscono provvedimenti disciplinari, mezzi vetusti che si fermano, assenza di manutenzione e contenziosi legali: il gestore Trotta ha già chiesto 3 milioni di euro di indennizzi e presentato ricorso al Tar contro le ordinanze sindacali. La transizione verso il nuovo gestore AIR, lungi dall’essere il cambio di passo sperato, si sta rivelando un calvario per cittadini e lavoratori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mobilità, l’opposizione: “Dopo dieci anni di promesse autobus in panne e contenziosi milionari”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Caos in via Langhirano per un autobus in panne: rallentamenti e code dal Montanara alla tangenzialeStava transitando lungo via Langhirano a Parma quando all'improvviso si è verificato un guasto ed il conducente è stato costretto a fermarsi, lungo...

Carcare, l’opposizione attacca: degrado e promesse mancate? Cosa sapere Alessandro Ferraro denuncia la gestione dell'amministrazione Mirri a Carcare su manutenzione e viabilità.

Temi più discussi: AMT, ok del Consiglio comunale alla delibera per il risanamento dell'azienda; Lecce, l'opposizione e il Codacons all'attacco: La città strangolata dal traffico e dal caos; Assistenza territoriale, Fimmg si mobilita contro la riforma: Pronti anche allo sciopero; Pums, due osservazioni giunte al Comune. Opposizione pronta allo scontro: Daremo battaglia.

AUTOTRASPORTI CIANCIULLI FABIO S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Firenze Possibile - Comitato Piero Calamandrei (@firenzepossibile) threads

Politiche disastrose, mobilità da incuboDa anni (e non solo da settimane come altri che se ne stanno accorgendo alla fiaccolata) seguiamo da vicino il ... merateonline.it

Mobilità elettrica, Estrima riparte dopo la crisi. Il rilancio passa anche dal nuovo quadriciclo BiròEstrima prova a ripartire dopo la crisi. Il gruppo, composto da tre società (Brieda, Birò e Sharbie) che operano nei settori della mobilità elettrica e delle cabine di sicurezza industriali, mette ... milanofinanza.it