Conte riparte dalle 100 piazze di Nova ma elimina il simbolo dei Cinque stelle

L’ex leader politico ha ripreso le attività pubbliche partendo da circa cento piazze nella città di Nova, eliminando però il simbolo del Movimento Cinque Stelle. Mentre un altro esponente si divide tra il sostegno a due figure politiche statunitensi e mostra un atteggiamento meno coinvolto nelle primarie, lui ha deciso di lasciare il palco e di rimuovere il simbolo dell’ex partito, con l’obiettivo di ampliare il suo bacino di consensi attraverso incontri diretti nei gazebo.

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Se lei si divide tra Barack Obama e Bernie Sanders e sembra più fredda sulle primarie, lui scende dal palco, toglie il simbolo del M5s a «Nova» e prova ad allargare la sua base, sperando nella sfida dei gazebo. E, così, per Giuseppe Conte le iniziative, in tutta Italia, per far scrivere il programma del campo largo ai «cittadini» diventano un modo per rivendicare l’alterità dei Cinque Stelle rispetto al Pd. Anche a quello a trazione Elly Schlein. Con uno spettro, che si aggira minaccioso tra i conciliaboli dei pentastellati: il «sabotaggio» delle primarie da parte dei soliti «vecchi volponi» dem. «Proveranno a fregarci fino all’ultimo», è il ritornello dei post-grillini, nei capannelli del Transatlantico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte riparte dalle 100 piazze di Nova ma elimina il simbolo dei Cinque stelle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Movimento Cinque Stelle tra idee e sguardi al futuro: a Bari in 300 per 'Nova'C'è anche il Palamartino di Bari tra i 100 spazi di confronto in tutta Italia dove gli attivisti del Movimento Cinque Stelle hanno organizzato... Cinque lezioni gratuite per proteggersi dalle aggressioni: riparte il corso di autodifesa per donneSta per iniziare la quarta stagione del corso di autodifesa per donne organizzato da “Khrisalis ets”, denominato “Donna In-Difesa”. Conte riparte dalle 100 piazze di Nova ma elimina il simbolo dei Cinque stellePer Giuseppe Conte le iniziative, in tutta Italia, per far scrivere il programma del campo largo ai cittadini diventano un modo per rivendicare l’alterità dei Cinque Stelle rispetto al Pd ... ilgiornale.it