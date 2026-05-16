Il Movimento Cinque Stelle tra idee e sguardi al futuro | a Bari in 300 per ' Nova'

Da baritoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari si svolge l’evento ‘Nova-Parola all’Italia’ organizzato dagli attivisti del Movimento Cinque Stelle, che ha coinvolto circa 300 persone nel Palamartino. L’iniziativa si svolge sabato 16 e domenica 17 maggio e rappresenta uno dei 100 spazi di confronto aperti in tutta Italia. L’obiettivo è favorire la discussione e la partecipazione politica tra i presenti, offrendo un’occasione di confronto sui temi di interesse del movimento.

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C'è anche il Palamartino di Bari tra i 100 spazi di confronto in tutta Italia dove gli attivisti del Movimento Cinque Stelle hanno organizzato ‘Nova-Parola all’Italia', l'evento di condivisione e partecipazione politica in programma sabato 16 e domenica 17 maggio.Tanti incontri in PugliaIn Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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