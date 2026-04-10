Centrosinistra Conte | primarie? Prima il programma condiviso

Il leader del centrosinistra ha dichiarato che, prima di discutere di primarie, sarà necessario definire un programma condiviso. Ha sottolineato che l'argomento sarà affrontato quando sarà il momento opportuno, ribadendo l'importanza di partire da un accordo su contenuti e obiettivi comuni. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a domande sullo svolgimento delle consultazioni per le future elezioni.

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