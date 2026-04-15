Centrosinistra Conte | Primarie? Costruiamo programma condiviso non partiamo da zero

A Roma si è tenuta la prima presentazione pubblica del nuovo libro di Giuseppe Conte, intitolato “Una nuova primavera”. Durante l’evento, il leader del centrosinistra ha sottolineato l’intenzione di lavorare insieme per costruire un programma condiviso, piuttosto che partire da zero con le primarie. Sono stati anche fatti riferimenti alle possibili collaborazioni tra le forze politiche del campo largo, con segnali di disponibilità a trovare punti di accordo.

Prove di complicità e collaborazione per il campo largo alla prima presentazione aperta al pubblico del nuovo libro di Giuseppe Conte “Una nuova primavera” a Roma. In prima fila tutti i leader del campo largo: Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, ma anche, tra gli altri, Alessandro Onorato, Roberto Fico, Dario Franceschini, Roberto Gualtieri, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. Assente Matteo Renzi, a Milano per impegni già programmati. Stimolato sull’eventualità di scegliere il capo politico che dovrà sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche attraverso le primarie”, il presidente del Movimento 5 Stelle risponde: “Adesso non è che ci potete chiedere, lo dico ai giornalisti presenti, ogni giorno di queste primarie.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Centrosinistra, Conte: "Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero" Notizie correlate Leggi anche: Centrosinistra, Conte: primarie? Prima il programma condiviso Leggi anche: Centrosinistra, Conte accelera su primarie e programma “partecipato” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centrosinistra, Conte: primarie? Prima il programma condiviso; Centrosinistra, il Pd vede voto nel 2027 mentre Salis apre: valuterei proposta coalizione; Conte e il sogno del nuovo partito, dal M5S a NOVA: la strategia per guidare il centrosinistra. Centrosinistra, Conte: Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero(LaPresse) Prove di complicità e collaborazione per il campo largo alla prima presentazione aperta al pubblico del nuovo libro di Giuseppe Conte ... stream24.ilsole24ore.com ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe ConteElly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Gualtieri, Roberto Fico, Alessandro Onorato, Dario Franceschini, oltre ad alcuni big del Movimento 5 stelle come Mariolina Castellone, Riccardo Ricciardi, Mari ... adnkronos.com / . Da pochi giorni lo sfidante di Masiero ha un volto. Ed è quello, ben noto al centrosinistra vicentino, di Luca Lazzaroni facebook In Veneto la maggioranza di centrodestra e l’opposizione di centrosinistra si sono accordate per controllare direttamente la produzione di energia idroelettrica, oggi gestita quasi totalmente da Enel. x.com