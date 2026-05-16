Oggi si parla di una possibile riunione tra l'ex presidente del consiglio e il presidente della squadra di calcio, con l'ipotesi di un matrimonio civile già programmato per lunedì. La situazione attuale sembra favorevole a questa eventualità, almeno per chi sostiene che l'ex politico possa rimanere nel ruolo che ricopriva. La notizia, che circola tra gli addetti ai lavori, riguarda quindi una possibile svolta personale e professionale nel breve termine.

Il barometro del futuro di Conte a Napoli oggi indica sereno, almeno per coloro i quali sono favorevoli alla sua permanenza. Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che Conte e De Laurentiis hanno già cominciato a sentirsi e in caso di vittoria a Pisa potrebbero vedersi lunedì mattina e sancire il rispetto del contratto nel segno della nuova direzione aziendale: ringiovanimento della rosa e diminuzione del monte ingaggi. Non è solo una questione di soldi ma è anche una questione di soldi. Perché Antonio Conte dovrebbe rinunciare a otto milioni netti? Visto che, per giunta, non si è messo sul mercato, non è in cerca di un’altra squadra. Della Nazionale quasi non si parla più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis possono risposarsi già lunedì

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