Conte e De Laurentiis possono risposarsi già lunedì

Da ilnapolista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si parla di una possibile riunione tra l'ex presidente del consiglio e il presidente della squadra di calcio, con l'ipotesi di un matrimonio civile già programmato per lunedì. La situazione attuale sembra favorevole a questa eventualità, almeno per chi sostiene che l'ex politico possa rimanere nel ruolo che ricopriva. La notizia, che circola tra gli addetti ai lavori, riguarda quindi una possibile svolta personale e professionale nel breve termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il barometro del futuro di Conte a Napoli oggi indica sereno, almeno per coloro i quali sono favorevoli alla sua permanenza. Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che Conte e De Laurentiis hanno già cominciato a sentirsi e in caso di vittoria a Pisa potrebbero vedersi lunedì mattina e sancire il rispetto del contratto nel segno della nuova direzione aziendale: ringiovanimento della rosa e diminuzione del monte ingaggi. Non è solo una questione di soldi ma è anche una questione di soldi. Perché Antonio Conte dovrebbe rinunciare a otto milioni netti? Visto che, per giunta, non si è messo sul mercato, non è in cerca di un’altra squadra. Della Nazionale quasi non si parla più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte e de laurentiis possono risposarsi gi224 luned236
© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis possono risposarsi già lunedì
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Conte-De Laurentiis, lunedì può aprire la settimana decisiva

Conte-De Laurentiis: possibile vertice già in settimanaSi avvicina il momento dell’incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico partenopeo Antonio Conte, per decidere se...

conte e de laurentiisIL MATTINO - Napoli, c'è fiducia per la permanenza di Conte, primi contatti con ADLSecondo il quotidiano Il Mattino, ci sarebbero stati i primi contatti tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per discutere sui progetti del Napoli e c'è fiducia per l'intesa, ma si aspetta la certe ... napolimagazine.com

conte e de laurentiisConte-De Laurentiis, primi contatti. Il mister verso la permanenza a NapoliAntonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sarebbero sentiti nei giorni scorsi, intesa vicina tra le parti. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino. areanapoli.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web