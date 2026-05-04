Conte-De Laurentiis lunedì può aprire la settimana decisiva

Lunedì potrebbe essere il giorno chiave per il Napoli, che si avvicina alla partita decisiva in vista della qualificazione alla Champions League. La squadra si prepara alle ultime sfide di questa fase, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La settimana che inizia si preannuncia importante per le sorti della stagione, con le partite che potrebbero decidere il futuro europeo del club.

Il Napoli vede da vicino il traguardo Champions. La qualificazione matematica alla prossima edizione della coppa può arrivare già lunedì, nella sfida casalinga contro il Bologna. Ma quella serata non peserà soltanto per la classifica. Potrebbe diventare anche il passaggio che apre definitivamente il discorso sul futuro della panchina azzurra. Una volta archiviato l’obiettivo europeo, infatti, non ci sarebbero più motivi per rimandare il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il faccia a faccia atteso da settimane servirebbe proprio a chiarire se esistano ancora le condizioni per andare avanti insieme. Oppure se il club dovrà prepararsi a una svolta.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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