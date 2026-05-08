Si avvicina l'incontro tra l'allenatore salentino e il presidente del Napoli, previsto già in questa settimana. La riunione tra le due figure potrebbe chiarire alcuni aspetti legati alla gestione della squadra e alle prospettive future. La data esatta non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma si parla di un appuntamento imminente. La discussione si concentrerà sulle questioni relative alla stagione in corso e alle strategie da adottare.

Si avvicina il momento dell’incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico partenopeo Antonio Conte, per decidere se continuare insieme anche la prossima stagione. “La resa dei conti si avvicina. Inevitabile, quando si incontrano due personalità forti e carismatiche come il presidente De Laurentiis e Antonio Conte. I dubbi aleggiano su entrambi, l’unica certezza è che il faccia a faccia ci sarà presto, forse la prossima settimana. Il Napoli ha bisogno di tre punti per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League: sarebbe la decima partecipazione negli ultimi quattordici anni. Decisiva sarà la sfida di lunedì sera contro il Bologna, ma potrebbe arrivare anche prima, qualora Como e Roma perdessero le rispettive partite.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-De Laurentiis: possibile vertice già in settimana

Notizie correlate

Napoli, vertice decisivo De Laurentiis-ConteNapoli, vertice decisivo De Laurentiis-Conte il futuro in panchina e l’assalto alla Champions Il momento della verità è arrivato sotto il Vesuvio.

Leggi anche: Conte-Napoli, vertice con De Laurentiis per il futuro

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Napoli, Conte-De Laurentiis, l'addio è sempre più probabile: il detto e il non detto che porta alla rottura; Napoli, Antonio Conte e De Laurentiis: un nuovo inizio; Conte, è la prima volta in carriera: De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli; Conte prima scelta per il Napoli. Ma se lascia è il Sarri 2 l'opzione di De Laurentiis.

NM LIVE - Petrazzuolo: Si avvicina l'incontro Conte-De Laurentiis, possibili tanti cambiamenti, ma il Napoli non verrà ridimensionatoNAPOLI - Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al v ... napolimagazine.com

De Laurentiis alla resa del Conte: ora l'incontro Napoli da dentro o fuoriNAPOLI - La resa dei conti si avvicina. Inevitabile, quando si incontrano due personalità forti e carismatiche come il presidente De Laurentiis e Antonio Conte. I dubbi aleggiano su entrambi, l’unica ... tuttosport.com

De Laurentiis alla resa del Conte: ora l'incontro Napoli da dentro o fuori - facebook.com facebook

De Laurentiis: “Conte non abbandonerebbe mai all’ultimo minuto, ucciderebbe la sua creatura. Se fossi allenatore, prima di accettare la Nazionale ci penserei 100 volte“ Al The Athletic, il presidente del Napoli ha così parlato del tecnico e dell’eventuale addio x.com