Consorzio Asi nuovo assetto e patto politico | Marotta verso la direzione generale

Il consorzio Asi di Caserta sta attraversando un cambiamento significativo, segnato dall’elezione di una nuova presidente e da un nuovo assetto organizzativo. Oltre alla nomina di Annamaria Dell’Aprovitola, si è sviluppato un patto politico che coinvolge diversi attori e che potrebbe influenzare le decisioni e le attività dell’ente nei prossimi mesi. Questa evoluzione è stata accompagnata da un riassetto interno che sembra riflettere una volontà di rinnovamento e di stabilità.

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Dietro il nuovo corso del consorzio Asi Caserta non ci sarebbe soltanto l’elezione di Annamaria Dell’Aprovitola alla presidenza, ma anche un articolato equilibrio politico destinato a produrre effetti nei prossimi mesi.Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza negli ambienti istituzionali. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Asi di Caserta: Marianna Dell’Aprovitola guida il nuovo consorzio? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi dirigenti che affiancheranno la presidenza? Come cambierà la gestione dell'area dopo dodici anni di continuità?... Frosinone 2026: affluenza al 95% e il nuovo assetto politicoLunedì 9 marzo 2026 segna un punto di svolta nella storia amministrativa della provincia di Frosinone, dove il rinnovo del Consiglio Provinciale si è... La neopresidente dell'Asi Dell'Aprovitola: Consorzio tornerà a essere luogo di programmazione e sviluppoSi insedia la nuova governance: Subito incontro con Fico e Bonavitacola per le infrastrutture delle aree industriali ... casertanews.it Rina guiderà l'ex Iacp: si apre la corsa per la presidenza del consorzio AsiVittorio Rina sarà il nuovo amministratore unico di Arca Nord Salento. A stabilirlo, nelle scorse ore, è stata la giunta regionale, che ha formalizzato, insieme al nuovo incarico di Rina, anche la ... quotidianodipuglia.it