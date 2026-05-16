Consorzio Asi nuovo assetto e patto politico | Marotta verso la direzione generale
Il consorzio Asi di Caserta sta attraversando un cambiamento significativo, segnato dall’elezione di una nuova presidente e da un nuovo assetto organizzativo. Oltre alla nomina di Annamaria Dell’Aprovitola, si è sviluppato un patto politico che coinvolge diversi attori e che potrebbe influenzare le decisioni e le attività dell’ente nei prossimi mesi. Questa evoluzione è stata accompagnata da un riassetto interno che sembra riflettere una volontà di rinnovamento e di stabilità.
Dietro il nuovo corso del consorzio Asi Caserta non ci sarebbe soltanto l’elezione di Annamaria Dell’Aprovitola alla presidenza, ma anche un articolato equilibrio politico destinato a produrre effetti nei prossimi mesi.Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza negli ambienti istituzionali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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