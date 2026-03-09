Lunedì 9 marzo 2026, nella provincia di Frosinone, si è verificato il rinnovo del Consiglio Provinciale con un’affluenza alle urne del 95%. Questa giornata ha visto una partecipazione elevata da parte degli elettori, portando a un cambiamento nel quadro politico locale. L’evento ha rappresentato un momento importante per l’amministrazione della provincia, segnando uno dei più alti livelli di partecipazione elettorale registrati negli ultimi anni.

Lunedì 9 marzo 2026 segna un punto di svolta nella storia amministrativa della provincia di Frosinone, dove il rinnovo del Consiglio Provinciale si è trasformato in un evento di mobilitazione senza precedenti. Con un’affluenza che ha sfiorato il 95%, i sindaci e i consiglieri dei comuni ciociari hanno espresso una preferenza netta verso il centrodestra, consolidando una maggioranza assoluta che ridisegna gli equilibri politici locali. I dati emersi dallo spoglio delle schede indicano che Fratelli d’Italia ha ottenuto il 30,26% dei voti ponderati, garantendo 4 seggi su 12 disponibili. Il Partito Democratico si attesta al secondo posto con il 25,37% e 3 eletti, mentre la Lega, Forza Italia, Progetto Futuro e Provincia in Comune completano l’assetto dell’assemblea con rispettivamente 2 e 1 seggio ciascuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone 2026: affluenza al 95% e il nuovo assetto politico

Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli elettiFratelli d’Italia con 30,26% e 29105 voti ponderati ha conquistato 4 seggi al consiglio provinciale di Frosinone il Pd tre seggi Il verdetto delle...

Leggi anche: Il Frosinone pareggia al 95', ma non basta: ora c'è il Venezia in testa. Cesena, la crisi continua

Tutti gli aggiornamenti su Frosinone 2026 affluenza al 95 e il....

Discussioni sull' argomento Il giorno del voto: la Provincia torna al Transatlantico della politica; Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; Frosinone – Elezioni provinciali 2026: affluenza altissima, spoglio in corso; Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli eletti.

DIRETTA/ Monza Frosinone (risultato finale 2-2), finisce in parità (Serie B, 17 gennaio 2026)Termina la diretta del primo tempo di Monza-Frosinone con i ciociari che hanno risposto ed è stato finora un big match intenso e molto divertente. Al momento le due squadre stanno sul risultato di 1 a ... ilsussidiario.net

Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd https://shorturl.at/2OG98 - facebook.com facebook

Il Frosinone travolge la Sampdoria, saltano Foti-Gregucci. Il Palermo vince a Carrara #serieb x.com