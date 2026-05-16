Connor Swindells e Odessa A' zion | Potrebbe essere la persona più in gamba che abbia mai incontrato

L’attore britannico noto per il suo ruolo in una serie Netflix ha espresso grande ammirazione per l’attrice statunitense, conosciuta soprattutto per il suo coinvolgimento in un film. Durante un incontro, Swindells ha definito Odessa A’zion come “potrebbe essere la persona più in gamba che abbia mai incontrato”. Le due star si sono incontrate in occasione di un evento ufficiale e la loro conversazione si è concentrata sull’apprezzamento reciproco per le rispettive carriere artistiche.

Connor Swindells, attore britannico famoso per aver interpretato Adam Groff nella serie Netflix “Sex Education”, è rimasto estasiato da Odessa A’zion, attrice statunitense alle luci della ribalta per aver preso parte al film “Marty Supreme”. “Mi piacerebbe tantissimo lavorare con lei. Potrebbe essere la persona più in gamba che abbia mai incontrato. È davvero in gamba, è divertente e ci stiamo divertendo un mondo”, ha detto Swindells all’evento organizzato dalla maison di gioielli Chopard in occasione della 79esima edizione del Festival di Cannes. Questo articolo Connor Swindells e Odessa A'zion: "Potrebbe essere la persona più in gamba che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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