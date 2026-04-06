Patsy Kensit ha rivolto un messaggio affettuoso a Damian, il figlio di Liz Hurley, definendolo l’essere umano più saggio che abbia mai incontrato. Damian, attore e modello inglese di 24 anni, ha una stretta relazione con Kensit, che è stata anche la sua zia. La connessione tra i due si manifesta attraverso parole di affetto e riconoscimenti pubblici. Patsy Kensit ha avuto un passato come attrice britannica ed è ex moglie di Liam Gallagher.

Amica stretta di Elizabeth Hurley dal 1990 (anno del film Skipper che le ha fatte conoscere), Patsy Kensit ha scritto su Instagram, accanto a una foto nella quale abbraccia il suo «nipote» preferito, Damian Hurley: «Felice, anzi, felicissimo compleanno, anche se in ritardo, amore mio Damian Hurley. Sono immensamente orgogliosa di te e credo che tu sia la persona più saggia e più bella, dentro e fuori, che abbia mai conosciuto. Amo il nostro legame, e amo te, per sempre, all’infinito. Zia Ratticus». Prontamente, il diretto interessato ha riposto alla dedica, ricambiando l'affetto: «Ti amo zia Ratticusssss?????????? Grazie per le parole più dolci di sempre», ha scritto Damian Hurley, nato dalla relazione della madre Elizabeth Hurley, 60 anni, con il milionario americano Steve Bing, morto suicida nel 2020. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Zia» Patsy Kensit e gli auguri affettuosi a Damian, figlio di Liz Hurley: «Sei l'essere umano più saggio che abbia mai conosciuto»

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