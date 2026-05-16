Le voci sul futuro di Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci continuano a circolare, con alcune conferme arrivate in merito a Tedesco, che si concentra sui dettagli del progetto. Per quanto riguarda Gaucci, invece, si sa che deve ancora prendere una decisione definitiva. La situazione ha attirato l’interesse dei tifosi, che si sono augurati aggiornamenti ufficiali. Restano quindi da attendere sviluppi concreti da parte delle parti coinvolte.

L’attenzione si sposta inevitabilmente sul futuro di Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci. Conferme chieste anche dai tifosi biancorossi. Per quanto riguarda la posizione di Gaucci, non resta che attendere. "Con Tedesco che è arrivato con Gaucci e Novellino come un vigile del fuoco in una situazione molto difficile, siamo praticamente d’accordo – spiega Borras –. Ha fatto un miracolo. Aspettiamo ancora qualche giorno per alcuni dettagli. Ha fatto già tanto nella passata stagione ma partendo dall’inizio può fare ancora meglio. Lavoriamo in funzione di questo. L’idea è restare insieme. Gaucci, invece, mi ha chiesto del tempo per pensare, ha anche un progetto personale con l’Assisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conferme. "Con Tedesco siamo ai dettagli. Gaucci? Deve ancora decidere»

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