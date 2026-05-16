Conegliano allarme in via Kennedy | uomo con pistola sfugge ai carabinieri

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Conegliano, in via Kennedy, un uomo armato di pistola si è allontanato dalla scena sfuggendo all'intervento dei carabinieri. Un residente ha registrato un video che mostra la presenza delle forze dell’ordine e il movimento dell’individuo, che poi è riuscito a dileguarsi tra i vicoli della zona. La scena si è svolta in un momento di tensione, senza che siano stati riferiti dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni dell’episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

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? Domande chiave Cosa si nasconde dietro il video registrato da un residente?. Come ha fatto l'uomo a dileguarsi tra i vicoli?. L'arma impugnata era vera o si trattava di un giocattolo?. Chi riuscirà a identificare il soggetto tramite le telecamere?.? In Breve L'episodio è avvenuto mercoledì sera intorno alle ore 20:30 in via Kennedy.. Le autorità analizzano le telecamere di via Kennedy e un video smartphone.. Le indagini proseguono incrociando i dati digitali con le testimonianze dei residenti.. Il controllo del territorio via Kennedy è oggetto di riflessione per i cittadini.. Mercoledì sera intorno alle 20:30, un uomo apparentemente anziano ha scatenato il panico in via Kennedy a Conegliano camminando con una pistola in mano come se fosse un oggetto qualunque. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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