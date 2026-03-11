Tre arresti in un mese | l’uomo sfugge ai domiciliari

A Soccavo, un uomo di 45 anni è stato arrestato tre volte in meno di un mese. Nonostante le misure restrittive, come i domiciliari, è riuscito a sfuggire ai controlli più volte. La sua situazione giudiziaria è al centro di una serie di interventi delle forze dell'ordine, che hanno portato a ripetuti provvedimenti restrittivi.

Nel cuore di Soccavo, un uomo di 45 anni si trova al centro di una serie di eventi giudiziari che hanno portato a tre arresti in meno di un mese. La cronaca nera registra questa sequenza come un caso emblematico di violazione delle misure restrittive e reati contro la pubblica sicurezza. I Carabinieri hanno interrotto la libertà dell’individuo per aver dato fuoco ai cassonetti, poi per essere scappato dalla casa dove era confinato, fino all’ultimo fermo avvenuto il 10 marzo 2026. La situazione è chiara: l’uomo, dopo aver causato danni materiali con un incendio, ha cercato di sottrarsi alla sorveglianza domiciliare impostagli dalle autorità. Ora, fermato mentre dichiarava di recarsi presso la struttura sanitaria locale, l’Asl, è stato nuovamente privato della libertà personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

