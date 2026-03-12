Fuga di 40 km | Yaris sfugge ai Carabinieri finisce a Monza

Una Toyota Yaris ha percorso circa quaranta chilometri attraverso le strade della Lombardia, da Lurate Caccivio a Monza, cercando di evitare un controllo dei carabinieri. La fuga si è conclusa con il veicolo fermato nella città brianzola. I carabinieri hanno intercettato l’auto e sono riusciti a bloccarla nel capoluogo della provincia. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante l’episodio.

Una corsa spericolata di quaranta chilometri attraverso le vie rapide della Lombardia ha una Toyota Yaris sfuggire al controllo dei carabinieri partendo da Lurate Caccivio per finire bloccata a Monza. La sequenza, iniziata nella mattinata del 9 marzo alle ore 11.15, ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si è conclusa con l’arresto dei tre occupanti dell’auto dopo scontri violenti in una rotonda. L’episodio non è un semplice fatto cronachistico isolato, ma un sintomo di dinamiche sociali che toccano direttamente la sicurezza delle nostre strade. Tre uomini, privi di patente e irregolari sul territorio, hanno trasformato l’autostrada A9 e le tangenziali in una pista di fuga pericolosa per i cittadini comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

