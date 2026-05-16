Condannato per maltrattamenti ad Atripalda | tre anni e quattro mesi per un 34enne

Dopo quattro anni di attesa, si è concluso il procedimento giudiziario relativo a un episodio di maltrattamenti avvenuto ad Atripalda. La vittima, una donna, ha deciso di presentare denuncia e, dopo il procedimento, il giudice ha pronunciato una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di un 34enne. La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Avellino, segnando la fine di un percorso giudiziario iniziato con la denuncia della donna.

Ci sono voluti quattro anni. Quattro anni dal momento in cui una donna ha deciso di denunciare, fino alla sentenza di primo grado pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino.Il verdetto: tre anni e quattro mesi di reclusione per un trentaquattrenne di Atripalda, accusato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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