Un uomo di 44 anni è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, con cui aveva condiviso un periodo di convivenza. Secondo le accuse della procura, l’uomo aveva minacciato di inviare persone legate alla malavita alla donna, rendendo difficile il rapporto tra i due. La vicenda si è conclusa con la sentenza di condanna.

Stalking e maltrattamenti in famiglia le gravi accuse della procura al 44enne che aveva reso un’odissea il legame con la compagna che vive in Valdelsa e con la quale aveva convissuto. Si sono ritrovati a pochi metri di distanza, nella stessa aula di tribunale. La donna - seduta accanto all’avvocato Antonio Cambò che l’assiste e attraverso cui si è costituita parte civile – ha ascoltato le dichiarazioni dell’ex. Manfredi Biotti, difensore di quest’ultimo, aveva chiesto infatti che il 44enne venisse giudicato con rito abbreviato condizionato proprio alla deposizione dell’imputato. Richiesta che il gup Sonia Caravelli ha accolto. Quanto al racconto della donna era già stato cristallizzato nell’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stalking e maltrattamenti all’ex: "Ti mando gente della malavita". Condannato a 3 anni e 2 mesi

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