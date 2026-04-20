Concorso dirigenti scolastici Provincia di Trento prova scritta il 28 aprile | istruzioni durata e griglia di valutazione

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha pubblicato la circolare prot. n. 331651 del 20 aprile 2026 riguardante le istruzioni per la prova scritta del concorso per 20 posti di dirigente scolastico e formativo. La prova si terrà il 28 aprile e include indicazioni sulla durata e sulla griglia di valutazione. La circolare fornisce dettagli sullo svolgimento della prova e sui criteri di valutazione adottati.

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha pubblicato la circolare prot. n. 331651 del 20 aprile 2026 con le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Concorso dirigenti scolastici Trento, preselettiva il 16 aprile: orari e istruzioni per i candidatiL’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha fissato al 16 aprile 2026 la prova preselettiva del corso-concorso per il reclutamento di... Concorso dirigenti scolastici Trento, preselettiva il 16 aprile in due turni. Istruzioni per i candidatiNei giorni scorsi l’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha comunicato il calendario delle prove del corso-concorso per il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concorso dirigenti scolastici Trento, preselettiva il 16 aprile: orari e istruzioni per i candidati; Concorso dirigenti Trento 2026: date, preselettiva e istruzioni; Corso-concorso dirigenti scolastici a Trento: preselettiva il 16 aprile 2026 in due turni, prova scritta il 28 aprile con regole su accesso e svolgimento su tablet; Rete delle scuole agrarie dell'Euregio, rinnovato l'accordo di collaborazione. Concorso dirigenti scolastici Trento, preselettiva il 16 aprile: orari e istruzioni per i candidatiL’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha fissato al 16 aprile 2026 la prova preselettiva del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 100 ... orizzontescuola.it Concorso per dirigenti scolastici nel giorno della commemorazione di Falcone: Mancanza di rispettoIl ministro dell’Istruzione torni sui propri passi e sposti la data per il concorso per dirigenti scolastici: il 23 maggio è sacro per la memoria civile dell’Italia. Non ci sono ragioni organizzative ... ilfattoquotidiano.it Provincia autonoma di Trento - Pagina Ufficiale facebook