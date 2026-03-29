Mobilità docenti come si inserisce il 2025 26 nella domanda per indicare la conclusione del vincolo triennale?

Per la mobilità dei docenti, le domande possono essere presentate tramite il portale Istanze online fino al 2 aprile. Tra i vari aspetti discussi, uno dei più frequenti riguarda l’inserimento dell’anno scolastico 202526, in particolare in relazione alla fine del vincolo triennale. La domanda riguarda come indicare correttamente questa specifica nel modulo di richiesta.

Mobilità docenti, la domanda si presenta su Istanze online fino al 2 aprile. Uno dei quesiti ricorrenti riguarda l'anno scolastico 202526. Risponde Paolo Pizzo segretario nazionale di UIL Scuola RUA durante il question time su OrizzonteScuola TV del 26 marzo 2026. L'articolo Mobilità docenti, come si inserisce il 202526 nella domanda per indicare la conclusione del vincolo triennale?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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