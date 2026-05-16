Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, ha mantenuto riservata la propria vita privata nel corso degli anni. Il suo marito, Alessandro Cecioni, è noto per la sua carriera professionale e per il rapporto di lunga data con l'autrice. La coppia ha avuto figli, di cui si conoscono alcuni dettagli riguardo alla loro famiglia. La narrazione pubblica si è concentrata principalmente sul lavoro e sulle attività pubbliche di De Gregorio, senza approfondire aspetti personali o familiari.

La vita privata di Concita De Gregorio è sempre stata raccontata con delicatezza, senza mai trasformarsi in spettacolo. Dietro la giornalista e scrittrice c’è una famiglia solida, costruita insieme al marito Alessandro Cecioni, figura centrale nel suo percorso umano e professionale. Il loro matrimonio, duraturo e lontano dai riflettori, ha attraversato anni intensi, quattro figli e momenti complessi che hanno messo alla prova entrambi, rafforzando però un legame profondo. Ma chi è davvero Alessandro Cecioni? Qual è stata la sua carriera? E come Concita De Gregorio vive il rapporto con i figli? Scopriamolo insieme. Il marito di Concita De Gregorio è Alessandro Cecioni, nato a Firenze il 21 marzo 1955. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Concita De Gregorio, chi è il marito Alessandro Cecioni: età, carriera e il rapporto con i figli

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