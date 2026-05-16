Concita De Gregorio chi è il marito Alessandro Cecioni | età carriera e il rapporto con i figli
Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, ha mantenuto riservata la propria vita privata nel corso degli anni. Il suo marito, Alessandro Cecioni, è noto per la sua carriera professionale e per il rapporto di lunga data con l'autrice. La coppia ha avuto figli, di cui si conoscono alcuni dettagli riguardo alla loro famiglia. La narrazione pubblica si è concentrata principalmente sul lavoro e sulle attività pubbliche di De Gregorio, senza approfondire aspetti personali o familiari.
La vita privata di Concita De Gregorio è sempre stata raccontata con delicatezza, senza mai trasformarsi in spettacolo. Dietro la giornalista e scrittrice c’è una famiglia solida, costruita insieme al marito Alessandro Cecioni, figura centrale nel suo percorso umano e professionale. Il loro matrimonio, duraturo e lontano dai riflettori, ha attraversato anni intensi, quattro figli e momenti complessi che hanno messo alla prova entrambi, rafforzando però un legame profondo. Ma chi è davvero Alessandro Cecioni? Qual è stata la sua carriera? E come Concita De Gregorio vive il rapporto con i figli? Scopriamolo insieme. Il marito di Concita De Gregorio è Alessandro Cecioni, nato a Firenze il 21 marzo 1955. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Martina Colombari: la malattia del figlio Achille - Belve 25/11/2025
Sullo stesso argomento
Concita De Gregorio, chi sono i figli Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara: età, percorsi e rapporto con la giornalistaLa vita familiare di Concita De Gregorio è sempre stata avvolta da una riservatezza che la giornalista ha difeso con determinazione, pur raccontando...
Chi sono i quattro figli e il marito di Concita De Gregorio Concita De Gregorio ha quattro figli, tre dei quali avuti con il marito, il giornalista Alessandro Cecioni, a cui si è aggiunta la sola figlia...
#PremioStregaEuropeo2026 Sabato 16 maggio, ore 12.45 Sala Internazionale – @SalonedelLibro Incontro Con Leila Guerriero, autrice di La chiamata. Storia di una donna argentina, tradotto da Maria Nicola (SUR). In dialogo con Concita De Gregorio. x.com
Cos’è che cura? Tutti abbiamo un danno, siamo fragili, che sia un guasto fisico, o psichico... siamo stati tutti educati a nasconderlo. La vita non è una competizione. - Concita De Gregorio a Che Tempo Che Fa con il libro La Cura facebook
Chi sono i genitori di Concita De Gregorio, Paolo e Concha | Papà magistrato, mamma spagnolaChi sono i genitori di Concita De Gregorio, Paolo e Concha: il padre magistrato, la mamma spagnola. A lungo ha vissuto in Catalogna ... ilsussidiario.net
Concita De Gregorio, chi sono i suoi quattro figliEcco chi sono i figli di Concita De Gregorio: tre maschi, figli naturali avuti con il marito Alessandro Cecioni, ed una figlia adottiva. donnaglamour.it