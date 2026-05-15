Concita De Gregorio chi sono i figli Lorenzo Pietro Bernardo e la figlia adottiva Chiara | età percorsi e rapporto con la giornalista

Da ilsipontino.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Concita De Gregorio ha quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e una figlia adottiva di nome Chiara. La giornalista ha condiviso in passato alcuni dettagli sulla loro età, ma non ha reso pubblici i percorsi di vita o le storie personali di ciascuno. La sua vita familiare rimane in gran parte privata, anche se ha parlato dell’impatto della maternità sulla sua identità e sulla sua attività professionale. La sua riservatezza si combina con un rapporto di attenzione e cura nei confronti dei figli.

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La vita familiare di Concita De Gregorio è sempre stata avvolta da una riservatezza che la giornalista ha difeso con determinazione, pur raccontando in più occasioni quanto la maternità abbia inciso sulla sua identità e sul suo modo di vivere il lavoro. Accanto al marito Alessandro Cecioni, Concita ha cresciuto quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara, un nucleo che ha imparato a convivere con i ritmi serrati del giornalismo e con una quotidianità spesso imprevedibile. Nonostante la discrezione, alcuni dettagli sono emersi nel tempo, delineando un quadro familiare ricco di affetto, equilibrio e scelte coraggiose. Ma chi sono i figli di Concita De Gregorio? Quali percorsi hanno intrapreso? E come la giornalista vive il rapporto con loro? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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