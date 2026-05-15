Concita De Gregorio ha quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e una figlia adottiva di nome Chiara. La giornalista ha condiviso in passato alcuni dettagli sulla loro età, ma non ha reso pubblici i percorsi di vita o le storie personali di ciascuno. La sua vita familiare rimane in gran parte privata, anche se ha parlato dell’impatto della maternità sulla sua identità e sulla sua attività professionale. La sua riservatezza si combina con un rapporto di attenzione e cura nei confronti dei figli.

La vita familiare di Concita De Gregorio è sempre stata avvolta da una riservatezza che la giornalista ha difeso con determinazione, pur raccontando in più occasioni quanto la maternità abbia inciso sulla sua identità e sul suo modo di vivere il lavoro. Accanto al marito Alessandro Cecioni, Concita ha cresciuto quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara, un nucleo che ha imparato a convivere con i ritmi serrati del giornalismo e con una quotidianità spesso imprevedibile. Nonostante la discrezione, alcuni dettagli sono emersi nel tempo, delineando un quadro familiare ricco di affetto, equilibrio e scelte coraggiose. Ma chi sono i figli di Concita De Gregorio? Quali percorsi hanno intrapreso? E come la giornalista vive il rapporto con loro? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Concita De Gregorio, chi sono i figli Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara: età, percorsi e rapporto con la giornalista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi sono Alessandro e Carmelina, i figli di Carmen Di Pietro: età, percorsi personali e il rapporto con la madreLa vita di Carmen Di Pietro è sempre stata seguita con grande curiosità dal pubblico, non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per il...

Domani a #CTCF Sofia Goggia, Federica Pellegrini, Giorgia, Mara Maionchi, Orietta Berti, Concita De Gregorio, Yèman Crippa, Francesco Gabbani e Suor Myriam D'Agostino x.com

Concita De Gregorio presenta La cura a Palazzo DucaleLa giornalista e scrittrice Concita De Gregorio è, domenica 17 maggio 2026, a Palazzo Ducale per presentare il suo libro La cura, edito da Einaudi. L'appuntamento, previsto nella Sala del Munizioniere ... mentelocale.it

Concita De Gregorio, chi sono i suoi quattro figliEcco chi sono i figli di Concita De Gregorio: tre maschi, figli naturali avuti con il marito Alessandro Cecioni, ed una figlia adottiva. donnaglamour.it