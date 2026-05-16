Concita De Gregorio ha quattro figli, di cui tre sono nati dal matrimonio con il giornalista Alessandro Cecioni. La coppia ha adottato una figlia femmina, che si aggiunge ai figli biologici. La famiglia comprende quindi quattro figli, con una combinazione di figli biologici e adottati. La giornalista e il marito sono stati insieme per diversi anni, e la loro famiglia si è sviluppata attraverso questa combinazione di nascite e adozione.

Concita De Gregorio ha quattro figli, tre dei quali avuti con il marito, il giornalista Alessandro Cecioni, a cui si è aggiunta la sola figlia femmina, che la coppia ha adottato. Il marito di Concita De Gregorio, Alessandro Cecioni, è nato il 21 marzo 1955. Il matrimonio con Concita De Gregorio è una continua ricerca di equilibri, in un Paese in cui non è facile gestire carriera e famiglia. E proprio quest’ultima in un’intervista aveva spiegato: “Oggi in Italia è una realtà ostile all’infanzia, noi viviamo in un Paese che non è fatto per i bambini, i bambini non possono entrare nel posto in cui io lavoro, io tutti i giorni sparisco dalla vista dei miei figli e entro in un edificio in cui i bambini non possono entrare, loro non sanno dov’è la mia scrivania”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro figli e il marito di Concita De Gregorio

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