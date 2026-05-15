Frase shock di Concita Borrelli a Porta a Porta | Ognuno di noi sogna lo stupro

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Porta a Porta, trasmessa su Rai1 giovedì sera, una giornalista e autrice televisiva ha fatto una dichiarazione che ha suscitato molte reazioni sui social. La frase, pronunciata nel corso di un dibattito sul caso di un omicidio avvenuto a Garlasco e sulle caratteristiche psicologiche di un sospettato, ha attirato l’attenzione per la sua natura provocatoria. La discussione ha acceso un acceso confronto tra gli spettatori e gli utenti online, dividendo le opinioni sulla scelta delle parole usate.

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E’ polemica sui social dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv  Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 giovedì sera, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul caso del delitto di Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio. Cosa ha detto Concita Borrelli a Porta Porta. Nel corso del suo intervento, Concita Borrelli ha affermato: “Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell’immaginazione. Ce l’abbiamo tutti e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini. Quindi questo è pericolosissimo, di questi profili se ne faccia un uso molto misurato se ci fermiamo alla sfera sessuale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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