Concerto jazz di beneficenza nell' auditorium Sant' Agostino

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio alle ore 19 si terrà un concerto di jazz beneficenza presso l'Auditorium di Sant'Agostino a Chieti. Sul palco si esibiranno il pianista Tony Pancella e il sassofonista Fabio Della Cuna. L’evento è organizzato per raccogliere fondi a favore di una causa sociale locale. L’ingresso è libero e aperto al pubblico. La serata prevede un repertorio di brani jazz eseguiti dai due musicisti.

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Concerto di jazz beneficenza nell'Auditorium di Sant'Agostino, a Chieti. Il 22 maggio alle ore 19 si esibiranno Tony Pancella al piano e Fabio Della Cuna al sassofono. Il ricavato sarà devoluto alle famiglie assistite dal centro d'ascolto Sant'Agostino. . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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