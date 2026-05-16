Concerto jazz di beneficenza nell' auditorium Sant' Agostino

Venerdì 22 maggio alle ore 19 si terrà un concerto di jazz beneficenza presso l'Auditorium di Sant'Agostino a Chieti. Sul palco si esibiranno il pianista Tony Pancella e il sassofonista Fabio Della Cuna. L’evento è organizzato per raccogliere fondi a favore di una causa sociale locale. L’ingresso è libero e aperto al pubblico. La serata prevede un repertorio di brani jazz eseguiti dai due musicisti.

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