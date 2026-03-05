Festival Filosofico Dacia Maraini all’Auditorium Sant’Agostino

Lunedì 9 marzo 2026 alle 15 presso l’Auditorium Sant’Agostino si svolgerà il primo incontro del 12° Festival Filosofico del Sannio, promosso dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La giornata prevede la partecipazione di Dacia Maraini, scrittrice e intellettuale, che interverrà nell’ambito dell’evento. L’appuntamento segna l’avvio di questa manifestazione dedicata alla riflessione filosofica e alla cultura.

Lunedì 9 Marzo 2026, alle ore 15,00, presso Auditorium S. Agostino, si terrà il primo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio Magistralis sarà affidata alla scrittrice Dacia Maraini che relazionerà sul tema “La bellezza in pericolo”. La bellezza come armonia tra gli esseri umani e la bellezza come equilibrio con l’ecosistema. Una riflessione che ci porterà dentro la storia della letteratura, nel faticoso percorso che le donne hanno compiuto per conquistare una “stanza tutta per sé”, in un mondo dove sembrava esserci spazio solo per i “padri” e molte voci femminili hanno vissuto un forzato esilio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO 2026 NEL SEGNO DELLA “BELLEZZA”. APERTURA CON DACIA MARAINI

