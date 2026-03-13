Colleferro | Gavignano Sold out all’Auditorium per il concerto di beneficenza dell’Ensemble Butterfly e del coro MusiChorum diretti dal M° Luigi Ginesti

Domenica 8 marzo all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro e Gavignano si è tenuto un concerto di beneficenza con l’Ensemble Butterfly e il coro MusiChorum, entrambi diretti dal Maestro Luigi Ginesti. L’evento ha registrato il tutto esaurito, attirando numerosi spettatori pronti ad ascoltare le performance musicali di queste formazioni. La manifestazione ha avuto come obiettivo la raccolta fondi per cause benefiche.

In sala hanno voluto testimoniare la loro vicinanza, anche il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna con l’Ass. Sara Zangrilli e il Sindaco di Gavignano Ivan Ferrari. L’ evento ha unito due comunità: quella di Colleferro e quella di Gavignano trasformando un momento di spettacolo in un gesto concreto di solidarietà. ENSEMBLE BUTTERFLY “Giuseppe Pignatelli” di Colleferro Coro a bocca chiusa dalla “Madama Butterlfy” – Puccini Alleluia (solista Pina Nicastro) – Choen La califfa – Morricone Vanità di vanità – Branduardi MusiChorum di Gavignano Bohemian Rhapsody – Mercury Posso farcela (da Hercules) Quando viene dicembre (da Anastasia) La bella e la bestia Vedrai miracoli (da Il Principe d’Egitto) Re leone Solisti del MusiChorum: Alessandra Rotondi, Rosaria Antonuzzo, Matteo Sinibaldi Domenico e Marco Aurelio. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro | Gavignano.“Sold out” all’Auditorium per il concerto di beneficenza dell’Ensemble Butterfly e del coro MusiChorum diretti dal M° Luigi Ginesti Articoli correlati Leggi anche: Colleferro. La Biblioteca comunale si trasforma in “auditorium” e fa il “sold out” per il concerto de “Il Green Trio” (d’archi)