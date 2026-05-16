Conati di vomito e tremori cosa succede a Sinner | l’Italia in ansia

Da caffeinamagazine.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, il tennista italiano ha avuto un episodio di malessere che lo ha portato a manifestare conati di vomito e tremori. La partita, disputata contro un avversario di nazionalità russa, è stata influenzata da condizioni atmosferiche difficili, caratterizzate da pioggia e vento. L’atleta ha continuato il match nonostante il disagio, mentre il pubblico e gli operatori osservavano attentamente la scena. La partita si è conclusa con la vittoria del suo avversario.

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Serata complicata agli Internazionali d’Italia, dove la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata condizionata da un clima instabile e da un episodio di malessere accusato dall’azzurro nel corso del match. Tra scambi spezzati, interventi dello staff medico e un campo reso scivoloso dalla pioggia, la partita è stata infine sospesa e rinviata, lasciando in sospeso l’esito dell’incontro. La giornata al Foro Italico era stata segnata da precipitazioni a intermittenza, con rovesci che avevano già influito sulla programmazione. In serata, dopo una breve tregua, i giocatori sono scesi in campo in condizioni ancora incerte, con l’attenzione rivolta soprattutto alla tenuta del terreno di gioco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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