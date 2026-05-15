Camogli sotto allerta | barriere e misure per onde da 4 metri

A Camogli sono state adottate misure di sicurezza a causa di un'ondata prevista con altezza fino a quattro metri. Sono state posizionate barriere di protezione lungo alcune zone del borgo, in particolare sotto il Castello della Dragonara, dove si sono concentrate le precauzioni. Restano da valutare quali aree potrebbero essere soggette a evacuazioni immediate in caso di peggioramento delle condizioni. La popolazione e le autorità monitorano costantemente la situazione, mantenendo alta l’attenzione sulla possibile evoluzione del rischio.

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? Punti chiave Come reagiranno le barriere appena installate sotto il Castello della Dragonara?. Quali zone del borgo rischiano l'evacuazione immediata per le onde?. Perché le autorità hanno deciso di sgomberare le barche dalla spiaggia?. Chi dovrà rispettare i nuovi divieti di accesso ai moli?.? In Breve Barriere antintrusione installate presso il Castello della Dragonara dopo previsioni meteo critiche.. Imbarcazioni rimosse dalla spiaggia centrale per prevenire danni strutturali durante la tempesta.. Vicesindaco Lorenzo Ghisoli verifica il piano d'emergenza definito a fine estate 2023.. Molo di Rivo Giorgio monitorato per proteggere via Garibaldi dalle onde del Golfo Paradiso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camogli sotto allerta: barriere e misure per onde da 4 metri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri Silverpit: l’asteroide che generò onde da 100 metriNel Mare del Nord, a circa 130 chilometri dalla costa dello Yorkshire, è stata finalmente risolta una questione geologica aperta da oltre vent’anni:...