Onde di Solidarietà a Solopaca una cena per sostenere la Rotary Foundation

A Solopaca si è svolta una cena organizzata dal Rotaract Valle Telesina per raccogliere fondi destinati a progetti umanitari, educativi e di sviluppo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi volontari e cittadini, uniti dall'obiettivo di sostenere le attività promosse dalla Rotary Foundation. La serata ha rappresentato un momento di incontro e solidarietà tra i presenti, con l'intento di contribuire alle iniziative benefiche.

Una cena non come tutte le altre.Così è nata “Onde di Solidarietà”, la prima cena sociale del Rotaract Club Valle Telesina, svoltasi venerdì 27 febbraio a Solopaca. Sessanta persone. Sessanta energie diverse che si sono fuse in un’unica, travolgente atmosfera. Una serata che è stata molto più di una semplice cena: è stata connessione autentica, gioia condivisa e impegno concreto per il territorio. Ma è stato quando la musica ha preso il sopravvento che la magia ha davvero iniziato. I maestri Sara Musto e Paride Di Biase di Tesolina Dance hanno acceso la pista con ritmi caraibici, trasformando la sala in un palcoscenico di energia, sorrisi e passi che si intrecciano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Rotaract Valle Telesina, “Onde di Solidarietà”: una serata benefica per il territorioIl Club e il suo direttivo sono attualmente impegnati nella costruzione di una programmazione strutturata di eventi, attività e iniziative che nei...

