Con la Fa Cup vinta oggi Guardiola sale a 41 trofei in carriera | solo Ferguson ne ha vinti di più
Oggi si è conclusa la finale della FA Cup, con la vittoria di una squadra contro il Chelsea. Con questa vittoria, il tecnico ha raggiunto 41 trofei in carriera, un record che lo colloca al secondo posto nella classifica delle vittorie totali, superando altri allenatori di successo. In questa stagione, aveva già conquistato la Carabao Cup a marzo. Nonostante alcuni risultati altalenanti, ha portato a termine questa competizione con un risultato positivo.
Prima la Carabao Cup a marzo e ora la Fa Cup vinta oggi contro il Chelsea: anche in una stagione sotto tono, Pep Guardiola qualcosa la porta sempre a casa. Statene certi. Un allenatore che — nel bene e nel male — ha rivoluzionato il calcio, dando il via a tutta una generazione di tecnici che attinge a piene mani dai suoi insegnamenti. Con il City ha fatto la storia. Chi verrà dopo di lui avrà un bel da fare. Guardiola sale a 41 trofei in carriera. Il suo enorme palmares recita: 14 trofei col Barcellona: 3 campionati, 3 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Coppe del Re, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club. Un modo di giocare rimasto nella storia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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