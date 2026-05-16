Con la Fa Cup vinta oggi Guardiola sale a 41 trofei in carriera | solo Ferguson ne ha vinti di più

Oggi si è conclusa la finale della FA Cup, con la vittoria di una squadra contro il Chelsea. Con questa vittoria, il tecnico ha raggiunto 41 trofei in carriera, un record che lo colloca al secondo posto nella classifica delle vittorie totali, superando altri allenatori di successo. In questa stagione, aveva già conquistato la Carabao Cup a marzo. Nonostante alcuni risultati altalenanti, ha portato a termine questa competizione con un risultato positivo.

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