L'Uruguay giocherà i Mondiali con quattro stelle sullo stemma anche se ne ha vinti solo due

L'Uruguay parteciperà ai Mondiali con quattro stelle sullo stemma, anche se ha vinto due titoli mondiali. La FIFA ha autorizzato l'uso di questo stemma, che include anche due ori olimpici. La decisione riguarda il riconoscimento ufficiale delle due vittorie olimpiche come parte della storia della nazionale. La questione riguarda l'interpretazione del simbolo e il suo significato storico.

Le quattro stelle dell'Uruguay raccontano una storia quasi dimenticata: la FIFA ha dato il consenso alla nazionale di giocare con il suo stemma classico, in cui vengono riconosciuti anche due ori olimpici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: squalificato Viezzi! Sparfel se ne va tutto solo Leggi anche: Quattro anni di guerra in Ucraina. Senza vincitori né vinti Contenuti e approfondimenti su Uruguay giocherà Discussioni sull' argomento Tuchel porterà ai Mondiali con l’Inghilterra Jason Steele del Brighton: non per giocare; NAZIONALI IN PARITÀ TRA MILAN E NAPOLI IN TANTI NEGLI USA; Lo Stadium apre le porte ad Algeria e Uruguay, l'amichevole si giocherà martedì 31 marzo; Gioia Tomori, l'inglese ritrova la Nazionale: Tuchel lo convoca per 2 amichevoli. Nell'elenco dei convocati di Thomas Tuchel per le due amichevoli che l'Inghilterra giocherà contro Uruguay e Giappone ci sono ben cinque portieri - facebook.com facebook