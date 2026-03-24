L'Uruguay giocherà i Mondiali con quattro stelle sullo stemma anche se ne ha vinti solo due

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Uruguay parteciperà ai Mondiali con quattro stelle sullo stemma, anche se ha vinto due titoli mondiali. La FIFA ha autorizzato l'uso di questo stemma, che include anche due ori olimpici. La decisione riguarda il riconoscimento ufficiale delle due vittorie olimpiche come parte della storia della nazionale. La questione riguarda l'interpretazione del simbolo e il suo significato storico.

Le quattro stelle dell'Uruguay raccontano una storia quasi dimenticata: la FIFA ha dato il consenso alla nazionale di giocare con il suo stemma classico, in cui vengono riconosciuti anche due ori olimpici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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