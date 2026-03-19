Alessandro Nesta 50 anni da leggenda | i 5 trofei più iconici vinti con la maglia del Milan

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha raggiunto i 50 anni di età. Durante la sua carriera ha conquistato cinque trofei principali con i rossoneri. Tra questi ci sono due Champions League, una Supercoppa UEFA, un campionato italiano e una Coppa Italia. Questi sono i cinque successi più rappresentativi del suo percorso con il club.

Eleganza, leadership e senso della posizione: Alessandro Nesta ha rappresentato per anni l’essenza stessa del difensore perfetto. Arrivato al Milan nel 2002, è diventato immediatamente una colonna della squadra, contribuendo a scrivere una delle pagine più vincenti della storia rossonera. Oggi, nel giorno del suo 50° compleanno, il ricordo va a una carriera straordinaria, impreziosita da 10 trofei conquistati con il Diavolo. Un palmarès che racconta solo in parte l’impatto di “Tempesta Perfetta”, soprannome che sintetizza alla perfezione il suo stile: elegante, dominante e decisivo nei momenti che contano. Per celebrarlo, abbiamo selezionato i cinque trofei più iconici della sua avventura in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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