Con la Cina è meglio fare affari che la guerra

Recentemente si è diffusa la notizia che l'ex presidente degli Stati Uniti potrebbe modificare la propria strategia nei confronti di Taiwan, preferendo negoziati con la Cina piuttosto che mantenere una posizione di forte sostegno all'isola. Questa ipotesi ha suscitato reazioni tra editorialisti e analisti politici, che hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili cambiamenti nelle politiche di Washington. Nel frattempo, la discussione si concentra sulla possibilità che gli Stati Uniti scelgano di privilegiare accordi con la Cina rispetto a un approccio più aggressivo nei confronti di Taiwan.

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Che scandalo: Trump fa affari, Trump sta al gioco di Xi, Trump molla gli alleati in Asia, Trump lascia sola l’Europa. Tutti salgono in cattedra per spiegare cos’è la trappola di Tucidide, evocata dal leader cinese: se una potenza emergente minaccia di scalzare la potenza egemone ma traballante, l’esito inevitabile è il conflitto. E allora? Che dovrebbe fare Trump, piuttosto che cercare un modus vivendi con l’avversario? Fargli la guerra santa? Morire per Taipei? Lui un’idea ce l’ha: «Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza», ha detto ieri, «e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra». Avesse ragionato così con l’Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Con la Cina è meglio fare affari che la guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn! Catching husband and bestie's cheating, I'm no longer weak! Sullo stesso argomento Leggi anche: La Cina vuole fare come l’Urss (ma meglio). Report Csis Per la Cina gli affari in Ungheria non finiscono con Orbán?Le elezioni ungheresi non hanno lasciato spazio a interpretazioni, neanche per il leader uscente Viktor Orbán, che ha riconosciuto la vittoria netta... Comprendiamo la Cina meglio rispetto a 10 anni fa, afferma un partecipante alla Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi del Forum dei media e dei think tank del Sud globale al Cairo, in Egitto. L'evento ha riunito circa 250 rappresentanti provenie x.com Viaggiare con il Film in Cina reddit Sottovalutati tutti gli allarmi Così la Cina è entrata nella plancia di comando. Intervista a Paolo CostantiniLa Cina viene spesso descritta come una potenza che usa commercio, finanza e investimenti come strumenti di pressione geopolitica, estendendo la ... iltempo.it Per la Cina Taiwan può scatenare un conflitto con gli Usa. Ecco perché l’isola conta per PechinoEntro il 2049, per i cento anni della Repubblica popolare Xi vuole la riunificazione. A Trump chiede di rallentare la fornitura di armi a Taipei ... repubblica.it