Con indagini fatte così l’assassino non si trova

In tv si discute spesso del caso di Chiara Poggi, con dibattiti in cui i giornalisti si schierano a favore o contro, creando una sorta di sfida tra opposte fazioni. Le indagini finora condotte non hanno portato all’individuazione dell’autore del delitto e il mistero resta irrisolto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, alimentando dibattiti e discussioni spesso polarizzate. La mancanza di risposte chiare rende ancora più complesso ricostruire l’accaduto.

In tv mi capita di partecipare a dibattiti sul delitto di Chiara Poggi in cui i giornalisti si schierano da una parte o dall’altra, quasi che il giallo di Garlasco sia una sorta di derby, con le opposte tifoserie in campo. Io non so se Andrea Sempio sia colpevole, come sostiene la Procura di Pavia: mi limito a osservare che contro di lui sono stati raccolti molti indizi, più di quanti ne siano stati trovati a carico di Alberto Stasi, il quale però è stato con questi elementi condannato a 16 anni di carcere, e su questo forse varrebbe la pena che i tanti Sherlock Holmes da salotto televisivo facessero qualche riflessione. Chiarito che non... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco

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Assassino a 16 anni, il ragazzino che ha accoltellato Gabriele accusato (anche) dai suoi amici. “Il cacciavite non si trova”Pavia – Non sapevano neppure che il ragazzo aggredito fosse poi morto in ospedale.

Al centro c’è ancora l’impronta 33. Ovvero l’orma sul muro della villetta di via Pascoli che oggi gli esperti del Ris attribuiscono ad Andrea Sempio, ribaltando, di fatto, quanto sostenuto dal 2007. Un cambio di rotta deciso rispetto alle indagini dell’epoca e agli a x.com

Garlasco, così Stasi e Sempio sarebbero esclusi. Il killer non conosceva Chiara così bene: nuova pistaContinuano le indagini sul delitto di Garlasco, un caso giudiziario sempre più intricato ed enigmatico. A distanza di quasi 19 anni dalla morte di Chiara Poggi non c’è ancora nessuna certezza sul ... affaritaliani.it