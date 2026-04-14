Botta e risposta tra Massimo Giletti e il generale Luciano Garofano in merito al delitto di Garlasco, durante la puntato de "Lo Stato delle Cose" Tensioni in merito al caso Garlasco a “Lo Stato delle Cose”, il programma condotto da Massimo Giletti. In chiusura vi è stato un duro scontro con i.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, scontro tra Garofano e Giletti: "Indagini fatte scrupolosamente", replica del conduttore: "Fatte con i piedi" - VIDEO

Garlasco, De Rensis e Bruzzone commentano le foto inedite di Sempio - Vita in diretta 02/12/2025

“Fatta con i piedi”, lite furibonda tra Giletti e Garofano: c’entra il delitto di GarlascoDurante la puntata della trasmissione Lo Stato delle Cose, è scoppiata un’accesa lite tra Giletti e Garofano sul delitto di Garlasco.

Garlasco, scontro sulla porta a soffietto tra Giletti e Garofano: "Dovrà passare molti esami", "Molto grave"Scontro tra Massimo Giletti e Luciano Garofano a “Lo stato delle cose” in merito alla macchia sulla porta a soffietto.