Un giovane di 16 anni è stato accusato di aver accoltellato un ragazzo, poi deceduto in ospedale. Tra i testimoni ci sono anche alcuni amici della vittima, che non erano a conoscenza che l’aggressione avrebbe portato al decesso. Durante le indagini, gli inquirenti hanno tentato di recuperare un cacciavite collegato all’episodio, ma non sono riusciti a trovarlo. La vicenda si svolge a Pavia.

Pavia – Non sapevano neppure che il ragazzo aggredito fosse poi morto in ospedale. Per questo erano ancora tranquillamente a bordo della stessa auto che la polizia stava cercando nelle indagini per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25enne originario di Favara in Sicilia, morto al Policlinico di Pavia per le conseguenze dell’aggressione nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio dell’area Cattaneo, a ridosso del centro storico della movida pavese. La Squadra Mobile per ricostruire l’accaduto aveva infatti acquisito e visionato le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza presente sia nel parcheggio che nelle vie limitrofe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assassino a 16 anni, il ragazzino che ha accoltellato Gabriele accusato (anche) dai suoi amici. “Il cacciavite non si trova”

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