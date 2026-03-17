Dove costa di più comprare casa a Roma | a Campo Marzio oltre 11mila euro al metro quadro
A Roma, il prezzo più alto per l’acquisto di una casa si registra a Campo Marzio, dove il costo supera gli 11 mila euro al metro quadro. Il centro della città rimane il più costoso, con Trevi e Colonna che seguono nella classifica delle zone più care. Fuori dal centro, l’aumento delle quotazioni è legato alla presenza di servizi e infrastrutture.
Il centro resta il più caro: Campo Marzio guida la classifica, seguono Trevi e Colonna. Fuori dal centro metro e servizi fanno salire le quotazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il mausoleo di Augusto, anche noto come Augusteo, è un monumento funerario situato in piazza Augusto Imperatore, nel rione Campo Marzio, a Roma. #roma #rome #italia #italy - facebook.com facebook