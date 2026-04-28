Comprare casa per investimento conviene ancora? Napoli al primo posto tra le città

Nel 2025 il mercato immobiliare italiano mostra un calo negli acquisti di immobili destinati a investimento. Tra le città italiane, Napoli si posiziona al primo posto come destinazione preferita dagli acquirenti. I dati evidenziano una tendenza generale di diminuzione delle compravendite a scopo di investimento, anche se alcune aree continuano a mantenere un certo appeal tra gli investitori.

Nel 2025 il mercato immobiliare in Italia registra un calo degli acquisti effettuati per investimento. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, questa tipologia di compravendite rappresenta il 17,9% del totale, in diminuzione rispetto al 2024. Il dato segnala una riduzione della presenza degli investitori nel mercato residenziale, dopo una fase di crescita che aveva raggiunto il picco nel 2023. La flessione recente riporta i livelli su valori simili a quelli precedenti alla pandemia, evidenziando un atteggiamento più prudente. Dopo un calo tra il 2012 e il 2015, con un minimo del 16,3%, il mercato aveva mostrato segnali di ripresa a partire dal 2016.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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