Il Formaggio di Fossa sbarca a Bruxelles | l' eccellenza Dop conquista l' Europa

A Bruxelles si è svolto il “6th European Event on quality and origin products”, promosso da Arepo, a cui ha partecipato il Comune di Sogliano al Rubicone. L’obiettivo dell’evento era mettere in evidenza le produzioni di qualità e di origine, con un focus sulle eccellenze dell’Emilia-Romagna. Tra i prodotti presentati, il Formaggio di Fossa Dop è stato protagonista del confronto europeo.

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha partecipato a Bruxelles al “6th EuropeanEvent on quality and origin products”, promosso da Arepo (Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine) portando al centro del confronto europeo il valore delle produzioni identitarie dell’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il formaggio di fossa conquista il VinitalyTania Bocchini, sindfaca di Sogliano al Rubicone, ha partecipato a Vinitaly, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il... Vinitaly: il formaggio di Fossa conquista la cucina di Carlo CraccoIl formaggio di Fossa di Sogliano DOP ha saputo imporsi come protagonista assoluta tra i vertici internazionali del settore agroalimentare e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prosegue a Roncofreddo il ciclo di incontri dedicati al formaggio, l'esperto racconta le fasi di 'vita' del Parmigiano; San Giovanni in Galilea, torna la ’Festa de mutor’; Le sagre di gusto per il weekend del 25 aprile; Festa de mutor, in memoria di Benito Magnani torna il giro turistico per le colline del Rubicone. Sogliano al Rubicone sbarca a Bruxelles: il Formaggio di Fossa DOP conquista l’EuropaIl sapore unico del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP è stato protagonista assoluto a Bruxelles in occasione del sesto evento europeo sui prodotti di qualità e origine. La delegazione romagnola ha pr ... forli24ore.it Il formaggio di fossa in vetrinaQuest’anno a Cheese 2025, principale festival internazionale dei formaggi organizzato da Slow Food, che si tiene a Bra in provincia di Cuneo ogni due anni, c’era anche il Formaggio di Fossa di ... ilrestodelcarlino.it L’Erbazzone Reggiano IGP e il Formaggio di Fossa di Sogliano DOP protagonisti all'assemblea annuale di Arepo, associazione delle Regioni europee con indicazioni geografiche. Viva l'Emilia-Romagna Food Valley d'Italia! - facebook.com facebook