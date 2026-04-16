La cantante americana sta organizzando il suo matrimonio con il giocatore di football, previsto per giugno. Secondo alcune indiscrezioni, l’abito da sposa sarà ispirato allo stile glamour degli anni d’oro, con un look vintage di grande impatto. La scelta dello stile ricorda le iconiche mise di attrici del passato, con dettagli che si preannunciano molto curati e memorabili. La cerimonia si svolgerà in una località ancora non rivelata.

Taylor Swift si prepara a pronunciare il fatidico sì con Travis Kelce in un matrimonio previsto per giugno, e l’abito da sposa che indosserà avrà un’anima vintage decisamente glamour. La cantante ha scelto di ispirarsi al leggendario abito indossato da Elizabeth Taylor quando sposò Conrad Hilton nel 1950, lo zio del fondatore della catena alberghiera e prozio di Paris Hilton. Secondo fonti vicine alla popstar, questa scelta stilistica non è casuale, ma nasce da una vera e propria passione sviluppata durante la lavorazione del suo ultimo album: Swift avrebbe trascorso molto tempo a studiare fotografie d’epoca di Elizabeth Taylor mentre lavorava al video musicale di una canzone dedicata proprio all’iconica attrice di Hollywood, inclusa nell’album The Life Of A Showgirl.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Taylor Swift nozze in stile Elizabeth Taylor: l’abito da sposa è già un’icona

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