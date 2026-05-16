Como-Parma domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Altro possibile clean sheet per i lariani

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si terrà la partita tra Como e Parma. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state stabilite dai bookmaker, con alcuni esperti che prevedono un possibile clean sheet per i lariani. Il Como ha già conquistato la qualificazione in Europa per la prossima stagione, ma intende continuare a giocarsi le sue possibilità di entrare in Champions League, mantenendo alta la concentrazione fino al fischio finale.

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