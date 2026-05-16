Como-Parma domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Altro possibile clean sheet per i lariani
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si terrà la partita tra Como e Parma. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state stabilite dai bookmaker, con alcuni esperti che prevedono un possibile clean sheet per i lariani. Il Como ha già conquistato la qualificazione in Europa per la prossima stagione, ma intende continuare a giocarsi le sue possibilità di entrare in Champions League, mantenendo alta la concentrazione fino al fischio finale.
Il Como ha appena raggiunto la matematica certezza di giocare in Europa nella prossima stagione, ma vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine per provare ad entrare in Champions. Il quarto posto in classifica infatti dista solo due punti dunque è contendibile. I lariani ospitano il Parma al Sinigaglia per dare continuità alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Como - Parma Dom 17/05/2026 H.15:00
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