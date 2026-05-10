Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Successo giallorosso con clean sheet ben sopra la pari

Domenica 10 maggio 2026 alle 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono pronostici e quote scommesse. La Roma, reduce da due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, cerca di mantenere aperta la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra giallorossa ha ottenuto un risultato positivo con una vittoria senza subire reti.

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