Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Successo giallorosso con clean sheet ben sopra la pari
Domenica 10 maggio 2026 alle 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono pronostici e quote scommesse. La Roma, reduce da due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, cerca di mantenere aperta la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra giallorossa ha ottenuto un risultato positivo con una vittoria senza subire reti.
La Roma si gioca tanto della propria stagione in questa trasferta al Tardini contro il Parma. I giallorossi incredibilmente rientrati nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle ultime due vittorie contro Bologna e Fiorentina. I lupi hanno però soprattutto approfittato dei passi falsi della Juventus, che ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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