Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si sfideranno Como e Parma in una partita valida per la stagione di calcio. Le formazioni sono state annunciate e si discutono le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità che Douvikas possa copiare una buona prestazione. Il Como ha già ottenuto la certezza di partecipare a una competizione europea, ma punta ancora a qualificarsi per la Champions League, cercando di ottenere un risultato favorevole contro il Parma.

Il Como ha appena raggiunto la matematica certezza di giocare in Europa nella prossima stagione, ma vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine per provare ad entrare in Champions. Il quarto posto in classifica infatti dista solo due punti dunque è contendibile. I lariani ospitano il Parma al Sinigaglia per dare continuità alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Parma (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Douvikas può copire

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Como - Parma Dom 17/05/2026 H.15:00

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