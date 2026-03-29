Milano Porsche si schianta contro 4 auto in sosta | morto un ragazzo di 21 anni

questa mattina a Milano, una Porsche Spider ha perso il controllo e si è schiantata contro quattro auto parcheggiate in via Porta Vercellina. Nell’incidente è deceduto un ragazzo di 21 anni, mentre altre persone sono rimaste ferite. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e per i rilievi di legge, che sono ancora in corso.

Gravissimo incidente questa mattina a Milano. Una Porsche Spider si è schiantata contro quattro veicoli in sosta a Porta Vercellina, provocando feriti e anche un morto. Del caso si stanno occupando gli agenti della Polizia Locale, incaricati di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, il fatto si è verificato nella mattinata di oggi – domenica 29 marzo – intorno alle ore 6.00. A risultare fatale la curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina: la Porsche, recante targa tedesca, è schizzata a tutta velocità e il giovane conducente ha finito col perdere il controllo del mezzo, finendo contro quattro veicoli parcheggiati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, Porsche si schianta contro 4 auto in sosta: morto un ragazzo di 21 anni Articoli correlati Si schianta con l’auto a tutta velocità contro un palo della luce: morto un ragazzo di 21 anniUn violento impatto nel silenzio dell’alba ha spezzato la vita di un giovane e lasciato un altro ferito. Porsche spider si schianta contro quattro auto in sosta a Milano: tre feriti, grave il conducente 21enneUna Porsche spider si è schiantata contro alcune auto in sosta nelle prime ore di domenica 29 marzo, a Milano. Tutto quello che riguarda Milano Porsche si schianta contro 4... Temi più discussi: Sfonda un muro con l'auto (dopo aver investito un motociclista) e se ne va; Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche Spider si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feriti; Milano, ubriaca imbocca contromano i Bastioni di Porta Nuova e si schianta in auto contro la polizia: arrestata; Milano: una moto si schianta contro un'auto, muoiono due ragazzi di vent'anni. Si schianta all’alba con la Porsche Spyder contro le auto parcheggiate: muore 21enne, gravemente ferite le due amiche di 19 e 20 anniL’incidente poco prima delle 6 dopo la curva fra viale Papiniano e piazzale Aquileia. Il conducente portato in codice rosso al Policlinico è spirato durante l’intervento chirurgico ... ilgiorno.it Porsche con 3 ragazzi si schianta contro le auto in sosta: l'incidente in centro nella notte VIDEOIncidente nella notte a Milano. Tre giovani, a bordo di una Porsche, si sarebbero schiantati contro alcune auto in sosta in viale di Porta Vercellina, in centro città, non lontano ... ilgazzettino.it Incidente moartale, all'alba, a Milano. Ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni. - facebook.com facebook Milano sempre più sexy per gli stranieri: ecco perché #milano x.com