Si schianta con l’auto a tutta velocità contro un palo della luce | morto un ragazzo di 21 anni

Nella prima mattina, un incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di 21 anni e il ferimento di un altro. L’auto coinvolta si è schiantata contro un palo della luce a grande velocità, causando danni importanti e lasciando i soccorritori sul posto. La scena si è svolta nel silenzio del mattino, poco prima che la città si svegliasse.

Un violento impatto nel silenzio dell’alba ha spezzato la vita di un giovane e lasciato un altro ferito. È il drammatico bilancio dell’ incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino a Suno, nel Novarese, lungo la statale 229, arteria che collega Borgomanero a Novara. Leggi anche: Maxi incidente tra moto: morti e feriti. Scena agghiacciante Schianto all’alba sulla statale 229. L’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino, in una fascia oraria in cui la visibilità è ridotta e il traffico ancora scarso. Secondo una prima ricostruzione, un’ auto lanciata ad alta velocità avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo contro un palo della luce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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